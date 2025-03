Delio Rossi: "Fallimento? solo dal decimo posto in giù, sulla Fiorentina aspettative troppo alte.

L'ex allenatore di Fiorentina e Lazio Delio Rossi è intervenuto durante la trasmissione radio1 football club. Fra i tanti temi toccati anche una panoramica della situazione in casa Fiorentina; ecco le sue parole:

“Bisogna guardare le partite e i valori delle squadre. Se no, ogni anno dovrebbe vincere sempre la squadra più forte sulla carta, ma non funziona così. Se mettiamo a confronto le rose di Fiorentina e Lazio, ad esempio, vediamo che si equivalgono. Se fanno bene, possono arrivare quarte; se fanno male, ottave. Ma devono fare una stagione straordinaria per arrivare in Champions. Se arrivano decime, allora sì che è un fallimento”.

Prosegue analizzando la stagione viola: "La Fiorentina ha avuto un rendimento altalenante: un inizio negativo, poi un grande periodo, poi di nuovo qualche difficoltà. Probabilmente c’erano aspettative troppo alte. Inoltre, ha cambiato molto nel mercato di gennaio, inserendo giocatori che non erano titolari altrove. Questo significa che l’allenatore deve riassemblare la squadra, e non è mai facile farlo a stagione in corso. Però la Fiorentina è imprevedibile: può essere la squadra vista contro la Lazio o quella che ha battuto l’Inter 3-0. È difficile sapere quale versione si vedrà domenica.”