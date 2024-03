Torselli: "Nemmeno i 55 milioni basteranno per lo stadio che Nardella ha irresponsabilmente iniziato a fare". E la Fiorentina rimane in silenzio

Esultanze e veleni, c'è chi festeggia e chi continua a polemizzare. Il rifacimento del Franchi era e resta un argomento divisivo, ancor di più dopo il ‘ritorno’ dei 55 milioni di euro che erano stati defininanziati e che serviranno, di riffa o di raffa, per completare il restyling dello stadio.

“Non basteranno nemmeno questi 55 milioni…”

“Il sindaco smetta di usare il Franchi per la campagna elettorale - dichiara Francesco Torselli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia - presenti progetti utili per non perdere di nuovo i fondi e dica la verità: che nemmeno i 55 milioni basteranno per lo stadio che irresponsabilmente ha già iniziato a fare”.

Fiorentina in silenzio

E la Fiorentina? Anche questa volta decide di rimanere ai margini e non si esprime.