Cassano: "Teniamocelo stretto Commisso, che prima o poi si rompe e se ne torna in America. A differenza di altri, lui ha speso tanti soldi reali"

Il sempre colorito ex calciatore Antonio Cassano, nel corso della nota trasmissione Bobo TV, ha espresso il proprio parere sul presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Fra stadio e centro sportivo, sentite cosa ha detto:

"E poi a Firenze cosa succede? Succede che il Comune rompe il c***o e non gli fanno fare lo stadio (a Rocco Commisso ndr). Questo è venuto dall’America, ci ha buttato tanti soldi dentro e poi ci lamentiamo dell’Italia. Questa è l’Italia”

E ancora: “Teniamocelo stretto Commisso, perché prima o poi si stufa (rompe il c***o, letterale) e se ne torna in America. Ha speso tanti soldi reali, non fasulli, in giri e rigiri, in plusvalenze, a cercare casini. In più, fa un centro sportivo della Madonna e vorrebbe fare anche uno stadio di sua proprietà. Il rischio è che alla fine se ne vada davvero”.