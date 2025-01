Frena la trattativa per il passaggio di Luiz Henrique allo Zenit. Il brasiliano non gradisce la destinazione: il punto

Lo Zenit San Pietroburgo ha raggiunto un accordo con il Botafogo per il trasferimento di Luiz Henrique, stellina brasiliana cercata a lungo dalla Fiorentina. Il club russo è pronto a versare una cifra circa di 35 milioni di euro per assicurarsi il talento, il che segnerebbe la vendita più costosa nella storia del Glorioso.

Luiz Henrique, trattativa in stand-by

L’operazione, però, non è ancora conclusa - afferma Gianluca Di Marzio. Luiz Henrique infatti non è entusiasta all’idea di trasferirsi in Russia. Nonostante l’intesa tra le due società, il giocatore non ha ancora accettato la destinazione, nonostante sia rimasta ben lontana l'ultima offerta fatta recapitare da Firenze, piazza che il brasiliano gradirebbe con maggior favore. Prenderà lui la decisione finale. come succede in tutti questi casi, ma per adesso non ha dato l'ok al trasferimento.