Corriere dello Sport-Stadio: Viola al rialzo

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, troviamo: “Viola al rialzo. Rilancio per Vargas: 7 milioni”. L'approfondimento a pagina 20: “Fiorentina, oltre a Vargas c'è Brian”. E ancora: “L’Augsburg non ha ancora risposto al rilancio viola per lo svizzero. Ora l’uruguaiano del Club America”.

In basso alla pagina, invece, un approfondimento su quanto successo ieri: “La Lega boccia il Padovani e il tempo adesso stringe”. Sottotitolo: “Lavori al Franchi, la Fiorentina cerca casa. Entro il 30 aprile va chiesta la licenza UEFA per lo stadio”.