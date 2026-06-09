Cobolli tornerà nella sua Firenze dopo la finale del Roland Garros... ma non per la Fiorentina

Flavio Cobolli sarà il Magnifico Messere della finale del calcio storico del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Il tennista classe 2002, nato a Firenze ma romano e romanista, tornerà così nella ‘sua’ città, ma non certo per la Fiorentina, per la quale non fa il tifo.

Il tatuaggio col giglio di Firenze di Cobolli

Boldini e D'Elia

La Leggiadra Madonna che lo affianca sarà la pallavolista Jennifer Boldini, palleggiatrice di Serie A e nuova atleta de Il Bisonte Firenze (serie A1) e recente ospite di Fiorentinanews.com.Tra i protagonisti dell'edizione anche la giovane cantautrice fiorentina Elena D'Elia, tra i volti più apprezzati dell'ultima edizione di Amici.

I volti per le semifinali

Per la semifinale del 13 giugno il Magnifico Messere sarà Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, mentre la Leggiadra Madonna sarà Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice de Il Bisonte Firenze. Per la semifinale del 14 giugno saranno Leggiadre Madonne, appunto, Elena D'Elia, e Laura Perego, pluricampionessa italiana alla guida della squadra di pallanuoto paralimpica della Rari Nantes Florentia.