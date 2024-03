In seguito al verdetto della Città Metropolitana di Firenze, riguardo l'opera di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Francesco Torselli ha commentato così: “Meloni ha fatto chiarezza sulla storia dei 55 milioni di euro che il sindaco Nardella continua a dire essere destinati alla ristrutturazione del ‘Franchi’. Il Comune di Firenze aveva provato ad ottenere tale cifra per lo stadio, cercando di ottenerla attraverso il fondo delle periferie degradate, con il “no” dell'Europa. Ricorderete la polemica sul Governo che ha tagliato i fondi e che odia la nostra città; niente di tutto questo”.

“Quei soldi servono alla Città Metropolitana”

E aggiunge: “I 55 milioni sono stati trovati in un'altra maniera, nonostante dovessero arrivare solo per progetti già fatti. E sono stati comunque destinati alla città. Non è il Governo che odia Firenze, il Governo ha dato i soldi nonostante la città di Firenze, che non aveva progetti. Nardella ha subito pensato bene di poterci fare lo stadio, ma non è così: quei soldi servono alla Città Metropolitana”.

“Polemiche messe a tacere una volta per sempre”

E infine: “Dispiace che alla firma dell'Accordo di Coesione e Sviluppo siglato da Meloni con la Regione Toscana mancasse proprio il sindaco Nardella. Spero che qualcuno dei presenti gli riferisca che ogni sua polemica o posizione arbitraria sul ‘Franchi’ è stata messa a tacere una volta per sempre. Le risorse servono a mettere in sicurezza i territori, non a riqualificare opere che possono gestire i privati”.