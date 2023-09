Far West sui Navigli, accoltellato un tifoso del Newcastle, la Digos indaga sull'accaduto. I dettagli

Un tifoso inglese del Newcastle è stato accoltellato alla schiena sui Navigli: si tratta di uomo di 58 anni che si trovava in zona mentre era con con amico. L’uomo è stato aggredito da un gruppo, è stato accoltellato alla schiena e al braccio destro. I tifosi parlano di 7/8 persone, incappucciate. Ricoverato in codice rosso, l’uomo sta bene e verrà a breve dimesso. L’episodio si è verificato in via Gola. Indaga la Digos per capire se si tratta di questioni di tifo.

I tifosi del Newcastle sono arrivati in massa per sostenere la loro squadra impegnata nella sfida di Champions League con il Milan. hanno invaso le strade della città, concentrandosi in particolare in zona Navigli. Ieri sera, anche durante il nubifragio, centinaia di tifosi a torso nudo hanno riempito le vie tra i canali e la Darsena.

Tra birre e cori da stadio, gli ultras della squadra inglese sono rimasti in strada fino a tardi. Oggi, durante la giornata, è previsto il loro spostamento verso San Siro: i tifosi probabilmente defluiranno dai navigli già nel primo pomeriggio considerato che la partità si giocherà la alle 18.45.