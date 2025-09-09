Il perché Nicolussi Caviglia potrebbe essere utile alla Fiorentina...e a Fagioli

Nel corso delle ultime ore dello scorso mercato, la Fiorentina ha messo a segno l'acquisto di Hans Nicolussi Caviglia a centrocampo.

Il giocatore è arrivato dal Venezia per essere utilizzato come regista da parte di Stefano Pioli rivelandosi anche un grande aiuto per Nicolò Fagioli. Come? Questo perché potrebbe liberare di alcuni compiti di costruzione di gioco il suo compagno, consentendogli così di fare la mezzala tout court che è poi il terreno preferito dell'ex Juve.

E proprio Nicolussi Caviglia è una delle tentazioni di Pioli in vista del Napoli: vederlo in campo nel big match del Franchi non sarebbe di certo una sorpresa.