Criscitiello: "Vanoli ha preso una squadra morta. Se Paratici decidesse di cambiare..."

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato il lavoro svolto da Paolo Vanoli sulla panchina viola e il possibile futuro dell'attuale tecnico della Fiorentina

Squadra a pezzi

“Vanoli si è trovato a operare in un contesto disastroso - ha detto Criscitiello - con una squadra morta e mentalmente a pezzi. Il suo compito era salvare la Fiorentina, e l'ha fatto. Per questo gli va riconosciuto un grande merito. Ha svolto un ottimo lavoro”.

Rischio Serie B

Il direttore di Sportitalia ha poi continuato la sua analisi sul lavoro di Vanoli: "Se Paratici ritiene che Vanoli non sia la figura giusta per la prossima stagione, sarebbe una scelta comprensibile. Ma non si può certo mettere in discussione quanto fatto fin qui. È arrivato in un momento drammatico per i viola, con un clima pesantissimo anche per la scomparsa del presidente Commisso. In annate così complicate, rimettere insieme i pezzi è tutt’altro che semplice. Senza una gestione adeguata, il rischio Serie B si sarebbe concretizzato”.