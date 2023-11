Italiano: "Secondo tempo veemente, meritavamo il pari. Con questa ripresa non puoi non segnare nemmeno un gol, a parti invertite..."

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, su Sky ha commentato la sconfitta dei viola, dicendo: “Secondo tempo giocato con veemenza e voglia di recuperare. Non è la prima volta che prendiamo in mano la gara, ma ci manca la ferocia per far gol e raddrizzare le partite. Paghiamo un primo tempo, giocato non con un grande ritmo, ma per quello che abbiamo proposto dopo meritavamo almeno il pareggio”.

E poi: “Con questo secondo tempo non puoi tornare a casa senza aver fatto nemmeno un gol. Sono convinto che a parti invertite noi, una rete almeno l'avremmo subita. Siamo capaci di archiviare e pensare all'impegno successivo, perché se continui a pensarci e a rimuginare diventa pesante. Sperando che quello che manca venga fuori”.

Inoltre: “In questi due anni ci siamo trovati spesso a ricercare soluzioni, ci deve essere anche qualcosa di individuale e personale. I nostri attaccanti non possono tornare a casa felici, il riscatto passa da noi stessi”.

Su Beltran: “Ha avuto una grandissima occasione nel secondo tempo. Quella era una palla in cui poteva fare di più e doveva arrivare almeno alla conclusione”.