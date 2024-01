Sottil trova spazio nella classifica dei gol più belli di dicembre. E al primo posto c'è un obiettivo della Fiorentina - VIDEO

C'è anche Sottil nella Top 10

Come da tradizione la Lega Serie A ha pubblicato sui propri canali ufficiali la classifica dei gol più belli del mese di dicembre. Una Top 10 in cui trova spazio anche un giocatore della Fiorentina, ovvero Riccardo Sottil. L'esterno viola, che a breve dovrebbe tornare a disposizione, si piazza alla settimo posto grazie alla splendida rete segnata nella partita contro la Salernitana, vinta poi 3-0 dalla Fiorentina.

Al primo posto un obiettivo viola

Tanti i gol meravigliosi presenti in questa classifica, basti pensare al colpo di tacco di Luis Muriel contro il Milan. Al primo posto però non c'è il colombiano ex viola, bensì un attuale obiettivo di mercato della Fiorentina. Parliamo di Cyril Ngonge, premiato per la sua rovesciata spettacolare contro l'Udinese.