E se Ikoné rimanesse in alta classifica in Serie A? Un club italiano fiuta l'occasione di mercato e pensa all'esterno viola

La Fiorentina valuta la cessione…

La Fiorentina è tutt'altro che soddisfatta del rendimento di Jonathan Ikoné; deludente anche il bilancio complessivo dei due anni in viola del francese, che potrebbe partire già a gennaio. Come già noto, il problema è proprio l'assenza di offerte per il numero 11 viola. Ma ci pensa un club dell'alta Serie A.

…e Lotito fiuta l'occasione

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica di Roma, la Lazio starebbe pensando a Jonathan Ikoné. Lotito e Fabiani valutano la prima mossa; l'ipotesi più concreta è un tentativo di prestito, anche se non ci sono ancora stati contatti tra i club.