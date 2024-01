Prosegue il paradosso di Ikone: la Fiorentina lo ritiene cedibile... senza offerte per lui

Il momento no di Ikone

Incredibile (in negativo) il momento dell'esterno della Fiorentina Jonathan Ikone. Il rigore sbagliato contro il Napoli è solo la punta dell'iceberg di un periodo pieno di difficoltà sul campo e di prestazioni non convincenti. E forse è un punto di non ritorno. Il club e Italiano stanno valutando come gestire questa delicata situazione.

Il francese potrebbe partire, ma…

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ikone è tutt'altro che incedibile. La Fiorentina è pronta e ben disposta ad ascoltare ogni tipo di offerta per il francese, che libererebbe lo spazio a un altro esterno. Il problema, non esattamente un dettaglio, è che non ci sono offerte per lui. Lista vuota, non ci sono neanche club che hanno chiesto semplici informazioni.