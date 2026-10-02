Serata da dimenticare per Dragusin, che stende Lewandowski causando calcio di rigore e viene espluso nel primo tempo
Partita tutt'altro che indimenticabile quella di stasera per Radu Dragusin. Il difensore della Fiorentina, impegnato con la sua Romania contro la Polonia in Nations League, è stato espulso al 24’ del primo tempo per fallo da rigore commesso in area su Robert Lewandowski, lasciando i suoi in inferiorità numerica per gran parte della gara.
Prima l'espulsione e poi il vantaggio della Polonia
Una doccia fredda per la Romania, che poco dopo essere rimasta in inferiorità numerica ha subito anche il gol del vantaggio polacco dal dischetto firmato dallo stesso Lewandowski.
E nella scorsa partita…
Va ricordato che il difensore viola non aveva giocato la scorsa gara contro la Bosnia restando in tribuna per scelta del ct della Romania.
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