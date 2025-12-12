Revocato il divieto di trasferta: i tifosi del Verona saranno al Franchi domenica

I tifosi dell'Hellas Verona saranno al Franchi per assistere alla gara contro la Fiorentina. Ma era tutt'altro che scontato: un paio di mesi fa, infatti, visti gli scontri tra sostenitori pisani e veronesi, era stato imposto un divieto di trasferta a entrambe le tifoserie. Durata prevista: tre mesi.

Revocato il divieto di trasferta

E invece tale durata è stata ridotta, in pratica, a due mesi. Secondo quanto riportato da TG Gialloblù, il ministro degli interni Piantedosi ha infatti revocato il divieto di trasferta, provvedimento successivo agli scontri di Pisa.

I veronesi ci saranno al Franchi

I gialloblù, quindi, a Firenze ci saranno, per avere un'ulteriore occasione di incontro in amicizia con i gemellati viola. Tale revoca del provvedimento, peraltro, vale anche per i tifosi del Pisa, che quindi potranno andare a Lecce nell'anticipo di questa giornata.