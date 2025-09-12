Punto di riferimento in campo e veterano dello spogliatoio viola. La determinante spinta di Pioli per un rinnovo in casa Fiorentina

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si concentra sul centrocampo della Fiorentina e della situazione legata a Rolando Mandragora.

La volontà di Pioli

Come scrive la Rosea, l'ex Torino è considerato una delle colonne portanti di questa squadra da parte di Pioli, sia in campo che nello spogliatoio e anche per questo a brevissimo è atteso il suo tanto chiacchierato rinnovo.

L'incontro

C'è anche la mano del mister dunque su un accordo che dovrebbe essere definito in un'ultima riunione tra le parti prevista per la prossima settimana.