Luis Villalba, ex giocatore e allenatore della seconda squadra del River Plate fino al 2019, ha parlato a D Sports Radio 103.1 della possibile cessione alla Fiorentina di Lucas Beltran a poche ore da una sfida importantissima come quella che i biancorossi giocheranno questa notte contro l'Internacional in Copa Libertadores:

"Non credo sia bello parlare di un possibile passaggio da Beltran in vista di uno scontro così importante. Forse è un ragazzo di cui si è parlato molto da quando era molto giovane, quasi da quando è arrivato al club. Il River però ha giocatori per soppiantare Beltrán. Borja ha una grande media gol, può dare molto di più e Rondón sta finendo di adattarsi al calcio argentino".