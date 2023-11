Silenzio stampa 'di solidarietà' per la Fiorentina: "Nel rispetto di presenti e non presenti, non rilasceremo dichiarazioni"

Di solito la scelta della chiusura è legata alla propria comunicazione pre confezionata, in questo caso però la motivazione è da attribuire ai disastri provocati da pioggia ed esondazioni che hanno flagellato la zona di Prato, Campi Bisenzio e non solo. Fatto sta che i tesserati della Fiorentina, come già annunciato, non rilasceranno alcuna dichiarazione nel post gara. Questo il comunicato ufficiale, che introduce una nuova modalità di mostrare solidarietà:

"Nel rispetto di tutte le persone presenti e non presenti, la Fiorentina, in questa serata difficile per tutti gli abitanti della Toscana, non rilascia dichiarazioni".