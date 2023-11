A Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di vari temi di casa Fiorentina, tra i singoli, il mercato e anche lo stadio Franchi. Queste le sue parole: “So che la Fiorentina si sta muovendo per un estero sinistro d'attacco e un difensore mancino per il centro della difesa. Poi ogni situazione può cambiare, per esempio gli intermediari di mercato potrebbero proporre Dia alla Fiorentina, così come Insigne. A Beltran va dato il tempo di crescere. Il problema lo hanno Brekalo, Sottil… Loro il salto di qualità quando lo fanno? Serve qualcuno che faccia la differenza”

E sul tema stadio: “Dobbiamo ringraziare la Fiorentina per aver deciso di entrare in campo. Nardella è alla guida di una macchina che si stava per schiantare, su quella macchina ci sono anche i tifosi della Fiorentina. Commisso ha deciso di salire a bordo e salvare la situazione, cercando una soluzione tra il pubblico e il privato e trovare una collaborazione per salvare un caso che sarebbe diventato nazionale: senza copertura, senza garanzie su dove giocare durante i lavori, senza soldi… Si rischiava di tenere i lavori aperti per 5 o 6 anni. In cambio la Fiorentina chiederà di non abbandonare il Franchi durante i lavori e farli per step. Se i tempi si dilatano, con i soldi del privato, allora la Fiorentina può rimanere a giocare al Franchi. Anche il Padovani è un rabbercio, la società non vuole andare lì. E né la soluzione Empoli né quella di Reggio Emilia sono ben viste”.