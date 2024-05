Amrabat: "Stiamo parlando con il Manchester, non è da escludere una mia permanenza. Chi non vorrebbe restare qui?"

Per lui si prospetterebbe un addio al Manchester United anche se dalle parole di Sofyan Amrabat l'ipotesi non è ancora così certa, come rivelato a Ziggo Sports dal giocatore di proprietà della Fiorentina:

Amrabat spiazza tutti

“Restare qui è sicuramente un'opzione. Penso che sia stata una stagione molto difficile. Per il Manchester United deve andare molto meglio, e anche per me personalmente. Il Manchester United è il club più grande del mondo, quindi chi non vorrebbe giocare a calcio qui?”.

Ma…

"Ma tutte le parti devono essere felici, quindi ora ci metteremo al tavolo e vedremo cosa succede."