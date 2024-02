Le nostre PAGELLE: Beltran, come ti cambio la Fiorentina. L'anima di Belotti e Kayode, con Arthur e Bonaventura è un'altra musica

Terracciano: 6 Del tutto incolpevole sul destro piazzato da pochi passi da Luis Alberto, la sua gara è fatta di un paio di uscite con i piedi, pop corn e coca-cola da spettatore

Kayode: 7.5 Contiene benissimo Felipe Anderson, se la cava alla grande su Zaccagni e quando ha spazio cerca di spingersi in avanti per il cross. Nella ripresa accompagna anche l'azione ed è bravissimo a infilare Provedel sul cross di Belotti deviato da Casale, con reattività e grande bravura nel contenere il pallone. Una prima gioia meritatissima

Milenkovic: 6.5 Prova autoritaria dopo tante gare ricche di sbavature, contiene Immobile e le palle alte sono tutte sue. Incoraggiante prestazione del veterano viola

Ranieri: 6.5 Difficile capire perchè si alzi così tanto a meno di un minuto dalla fine della prima frazione di gara, lasciando una voragine all’inserimento di Luis Alberto sul quale nessuno riesce a ripiegare in tempo. Nel secondo tempo sale d'intensità, è molto attento nelle letture difensive e concede le briciole agli avanti della Lazio lottando come un vero leone

Biraghi 6 Il sinistro sembra ispirato, dalla bandierina punge in continuazione, prima trovando la testa di Belotti che centra il palo, poi colpendo il montante direttamente con un’insidiosa traiettoria a rientrare, forse deviata da Gonzalez. In difesa però le lacune sono le consuete, innesca malamente lo sviluppo dell’azione che porta al gol laziale, non copre adeguatamente la corsia lasciando troppo spazio a Guendouzi che poi pesca Luis Alberto. Tiene botta nel secondo tempo e quando può prova a farsi vedere in avanti

Arthur 6.5 Con lui la Fiorentina gira in modo molto diverso ed è padrona del gioco. Costante riferimento in costruzione, fa apparire e sparire il pallone agli avversari, ci prova anche col tiro da fuori ma spara alto nel primo tempo, continua a macinare giocate e ricevere calcioni quando si libera della pressione del malcapitato dirimpettaio di turno 89 Lopez SV

Bonaventura 7 In mediana cuce il gioco aiutando Arthur in fase di impostazione ma non disdegna i suoi consueti inserimenti e arriva puntuale dopo la respinta del palo sul tiro di Gonzalez, Casale però compie un intervento prodigioso. Nessuno può nulla però quando Jack si avventa sulla corta e improvvida respinta di Provedel dopo il destro di Beltran, scaraventando in rete il gol della vittoria. Poi tanti ricami e giocate utili e che sono ossigeno puro per la Fiorentina

Gonzalez 6 Senza strafare, ma l’argentino sembra in ripresa. Il suo piatto mancino indirizzato sul secondo palo trova una deviazione eccezionale di Provedel. Forse sfiora anche il cross velenoso dalla bandierina di Biraghi, che si infrange sul palo, è una garanzia sui palloni alti. Mezzo voto in meno per il rigore che si stampa sul palo a Provedel battuto, che non pesa sul risultato ma poteva essere un duro macigno per la squadra

Beltran 7 Appena riesce a trovare la posizione partecipa rendendosi molto utile al palleggio della squadra e mettendo in difficoltà la Lazio tra le linee. In pressing costante, lavora ai fianchi gli avversari e appena può tenta di insidiare la porta. Il suo tiro è respinto ma Bonaventura arriva come un falco e fa 2-1. Esce stremato. 80' Barak SV

Sottil 6 Ha una buona palla per andare al tiro in corsa col destro ma spedisce in orbita, l’impressione è sempre quella di un calciatore che non riesce mai ad incidere, in un modo o nell’altro. Generoso senza palla, più attento del solito in ripiegamento, sufficienza di incoraggiamento per un calciatore che deve fare molto di più. 85' Mandragora SV

Belotti 7 Moto perpetuo, con e senza palla, ci prova col sinistro da fuori, è attivo nel giocare con la squadra e colpisce anche un palo di testa. Serve l'assist a Kayode per il pareggio, guadagna un rigore, mette costantemente in apprensione Casale e Romagnoli. Cuore immenso. 89 Nzola SV

Italiano: 7 La Fiorentina va sotto all'unica occasione concessa in 95' alla Lazio, il cui attacco e mediana sono di prim'ordine. Una prestazione solida, di qualità, di quantità e corsa ma anche di autorità, con tante occasioni create e un approccio alla gara molto vigoroso dei ragazzi viola. Dopo aver ribaltato la gara la Fiorentina tiene benissimo il campo ed anche per questo il mister sceglie di effettuare verso la fine della partita i cambi, sostituendo un esausto Beltran e inserendo Mandragora, Lopez e Nzola per gli ultimi scampoli di partita. Avanti, mister!