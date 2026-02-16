Il Salotto del Calcio in onda stasera: dopo Como torna la Conference
Questa sera torna in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.
La puntata di stasera
Nella puntata di stasera si parlerà dell'ultima uscita della Fiorentina, risultata vittoriosa a Como per 1-2, in vista di un finale di campionato a caccia della salvezza che, ancora, è tutt'altro che sicura. Uno sguardo anche all'impegno di Conference League, fissato per giovedì sera.
Gli ospiti di questa sera
Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il procuratore Eugenio Ascari e Roberto Chiti, ex calciatore di Pisa, Cesena e Piacenza. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.
