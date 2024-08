Dietrofront all'ultimo minuto della Fiorentina. E così Kostic è lontanissimo da Firenze

Niente Fiorentina per Filip Kostic. Il serbo era davvero vicino al trasferimento al club viola, sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 4 milioni di euro, ma la Fiorentina ha fatto dietrofront all'ultimo minuto facendo saltare definitivamente l'affare.

Kostic-Fiorentina non s'ha da fare

Più ipotesi sul perché, anche se non ancora chiarissimo. Il Corriere Fiorentino riporta una valutazione tentennante del club viola, visto che l'operazione è slegata dalle priorità più bisognose di rinforzi, in questi ultimi giorni di mercato. Per altro il reparto è già occupato da Biraghi e Parisi. Il Corriere dello Sport parla anche di un possibile cambio di modulo da parte di Palladino dopo la sosta, fattore che metterebbe completamente fuori Kostic da uno schieramento iniziale.