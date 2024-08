Il punto sul mercato: la Fiorentina ha individuato il primo rinforzo a centrocampo. Kostic si allontana da Firenze. Prime mosse in uscita

Comincia l’ultima settimana di calciomercato, che terminerà venerdì sera a mezzanotte, la dirigenza della Fiorentina si trova davanti ad una vera e propria corsa contro il tempo. A quattro giorni dalla chiusura dei giochi servono almeno tre acquisti per accontentare le richieste di Palladino. E quest’oggi si è fatto molto a centrocampo.

Adli è il grande obiettivo a centrocampo: trattativa ben avviata con il Milan

Dopo le voci dei giorni scorsi adesso il club vola è uscito allo scoperto. Yacine Adli è diventato il grande obiettivo della Fiorentina: è lui il giocatore designato a prendere le redini del centrocampo gigliato. Il francoalgerino è in uscita dal Milan, che allo stesso tempo non vorrebbe però svenderlo: l’ex Bordeaux è stato pagato 10 milioni di euro soltanto 3 stagioni fa. La fretta dei gigliati è tanta, e per questo la trattativa è in fase di definizione: prestito annuale con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro. I due club stanno trovando l’accordo, e adesso manca soltanto l’ok da parte del giocatore. Nel pomeriggio dalla Francia è stato riportato un interesse della Fiorentina per l’ex Jordan Veretout, adesso in forza al Marsiglia di De Zerbi. Un'ipotesi a dir poco fantasiosa.

Kostic si allontana: la Fiorentina ha l'accordo con la Juve ma non con il giocatore

Sembrava esser destinata a continuare la sagra degli scambi tra Firenze e Torino, con i viola pronti ad accogliere l’ennesimo esubero bianconero. Nei giorni scorsi i due club avevano trovato un accordo di massima per il passaggio in viola di Filip Kostic, per una cifra attorno ai 6 milioni euro, di fatto passando la palla al giocatore. Una risposta non è ancora arrivata, fattore che sottolinea come il serbo non sia pienamente convinto dal progetto, e adesso la Fiorentina torna a guardarsi attorno.

Non solo entrate: si muove qualcosa anche in uscita

Si muove qualcosa anche in uscita. Molto probabilmente non vedremo piu Jonathan Ikone con la maglia viola: il francese è in trattativa per un passaggio in Premier League. Leicester e Wolverhampton su di lui, con i secondi nettamente avvantaggiati. Un affare che potrebbe garantire alle casse viola almeno una decina di milioni. Il Cagliari torna forte su Barak che, ai margini del progetto di Palladino, starebbe pensando all’idea di cambiare aria.