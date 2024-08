Arriva il primo punto per il Como, decisivo un ex Fiorentina. Altro pari per il Cagliari in casa: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Como nella seconda trasferta di fila ha incrociato il Cagliari, che arrivava invece dalla seconda partita casalinga consecutiva. Il match è stato sbloccato proprio dai sardi con la prima rete in questa Serie A di Roberto Piccoli. Intervallo che si è chiuso sul 1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa trova il pareggioun ex Fiorentina. Patrick Cutrone buca la difesa cagliaritana, siglando la su prima rete in questo campionato. Cerri, l'ex di turno, ne sbaglia un paio e alla fine il Cagliari di Nicola si “salva”. 1-1 finale e primo punto per il Como di Fabregas.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Parma 4, Genoa 4, Inter 4, Udinese 4, Torino 4, Empoli 4, Napoli 3, Atalanta 3, Verona 3, Juventus 3, Lazio 3, Fiorentina 2, Monza 1, Milan 1, Bologna 1, Cagliari 2, Roma 1, Venezia 1, Como 1, Lecce 0.