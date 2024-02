Sul mercato della Fiorentina è intervenuto anche l'opinionista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco il suo parere sulla lotta per l'Europa a Tuttomercatoweb.com: “Sarà il campo a dirci chi ha fatto meglio o meno. Per quanto riguarda la Fiorentina, ero molto incuriosito su come poteva finire la questione Gudmundsson. Intanto però resta una certezza: Italiano non ha esterni”.

“Esperienza da non sottovalutare”

Su Belotti: “La Viola ha creduto in lui. Ha già dato il meglio di sé in carriera, però può tranquillamente segnare gol pesanti grazie alla sua esperienza. Da aggiungere che la Fiorentina recupererà anche Gonzalez”.