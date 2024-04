Presenta a Coverciano, dove oggi si svolgerà la Digital Cup 2024, l'ex allenatore della Fiorentina Alberto Malesani ha ricordato a la sua esperienza sulla panchina viola: “Tornare a Firenze - riporta TMW - è sempre un'emozione, ho rivisto Antognoni dopo tantissimo tempo. Non basterebbe un anno per raccontare tutti gli aneddoti della mia avventura qui, ma il sunto è che forse è stata la mia esperienza calcistica più bella in assoluto, sia in campo che fuori. Ho sempre ricevuto tanto affetto dalla piazza, Firenze mi ha voluto veramente bene. Se ho fatto un'ulteriore salto di qualità come allenatore lo devo anche alla Fiorentina”.

“Senza Italiano la Fiorentina perderebbe tantissimo”

Poi sulla Fiorentina di oggi ha detto: “Mi piace molto, soprattutto Italiano che è stato un mio giocatore a Verona. Avere un allenatore come lui è una fortuna, ha le idee chiare e fa giocare alla squadra un calcio moderno, sempre propositivo. Se dovesse andare via, vi garantisco che la Fiorentina perderebbe tantissimo perché tra i tecnici emergenti è in assoluto il migliore”.

“Gilardino il sostituto ideale”

Su Gilardino: “Per quello che sta facendo, potrebbe essere il giusto sostituto di Italiano. Non pensavo che potesse fare bene anche da allenatore, visto il carattere chiuso che aveva da giocatore. Invece mi sbagliavo, quando parla dice sempre cose giuste e per Firenze sarebbe perfetto”.

“Il Viktoria Plzen non va sottovalutato”

Infine sulla gara di stasera: “In Europa il pericolo è sempre dietro l'angolo, la Fiorentina deve stare attenta. I viola sono più forti del Viktoria Plzen, ma se non entri in campo con la testa giusta rischi di pagarne le conseguenze".