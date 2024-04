Zangrillo: "Le voci che girano su Gilardino sono tutte menzogne. Fiorentina? Lunedì vendicheremo la sconfitta dell'andata"

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha parlato in conferenza stampa di Alberto Gilardino, tecnico accostato alla Fiorentina per la prossima stagione: “Gli devo tutta la mia gratitudine e i miei complimenti. Ho imparato a conoscerlo e volergli bene, è un professionista esemplare. Ci ha portato ad ottenere risultati straordinari, valorizzando un progetto che era partita come un punto interrogativo. La prima partita di campionato con la Fiorentina è stata forse l'unica in cui non ci siamo dimostrati all'altezza, ma sono certo che lunedì sera ci vendicheremo”.

“Voci sul futuro di Gilardino? Tutte menzogne”

Poi sulle voci di mercato ha aggiunto: “Questo chiacchiericcio è insulso, immotivato e irriguardoso nei confronti di Gilardino e del Genoa. Stanno girando un sacco di menzogne messe in circolo da parte di persone che non conosco. Ho letto di contratti proposti e non accettati, ma non c'è niente di vero. Invito tutti a non dare importanze a quello che si dice sul futuro del nostro allenatore”.