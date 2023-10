Fra indagati e infortunati, più che Coverciano sembra Squid Game: Spalletti ne perde un altro che se ne torna a Formello

Alla fine si alza bandiera bianca: Mattia Zaccagni, oltre che quella contro Malta, salterà anche la sfida della Nazionale contro l'Inghilterra. L'esterno della Lazio non ha recuperato del tutto dal problema alla caviglia. Il classe '95 farà dunque ritorno a Formello dove continuerà il percorso di recupero prima di tornare in campo agli ordini di mister Sarri.

"Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza" scrive la FIGC attraverso il proprio sito ufficiale.