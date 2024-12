In vista del match di domani contro la Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Cagliari, Davide Nicola:

"La Fiorentina fa punti da nove partite, sette vittorie consecutive. Non è mai un caso, ma un mix che funziona alla perfezione. Squadra molto qualitativa, pensate a Kean, Adli o De Gea. Dovremo fare una partita importante sotto tutti i punti di vista. Dovremo essere abili e più bravi in fase di transizione

Eliminati dalla Coppa Italia? Parliamo di due competizioni diverse. Quando vieni eliminato attraverso i rigori il tutto assume un altro significato. La Fiorentina ha comunque creato tanto, idem l'Empoli. Davanti a noi avremo una squadra che sta performando molto bene, ma noi possiamo fare la nostra gara, con voglia e determinazione.

Sappiamo benissimo che la Viola gioca bene sulle fasce, interscambi posizionali, sa difendersi partendo dal basso e giocare di ripartenza. Risucire ad impensierirli aumenterà il nostro livello di consapevolezza.

Bove? Non ho competenze per commentare quanto gli accadrà per la carriera. C'è stato un grande sospiro di sollievo per come si è evoluta la situazione. In questo momento sta bene, dovrà decidere quale sarà il suo percorso, e mi fermo qui".