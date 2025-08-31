Clamoroso a San Siro: l'Udinese vince in rimonta sull'Inter per 2-1 scavalcando sia i nerazzurri che la Fiorentina. Gara aperta dal tap-in sotto misura di Dumfries che sembrava aver indirizzato nel verso giusto la serata nerazzurra. Ma prima il rigore di Davies e poi la rete di Atta hanno regalato un'inattesa rimonta alla squadra di Runjaic.

Sull'altro campo, successo netto della Lazio di Sarri che ha battuto 4-0 il Verona: Guendouzi e Zaccagni la indirizzano già nei primi dieci minuti, poi a fine primo tempo il gol di Castellanos. Nella ripresa invece il gol di Dia per il poker finale.

La classifica provvisoria

Cremonese 6, Napoli 6, Roma 6, Juventus 6, Udinese 4, Milan 3, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Lazio 3, Atalanta 2, Fiorentina 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Cagliari 1, Pisa 1, Verona 1, Torino 1, Sassuolo 0.