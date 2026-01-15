Il difensore argentino della Fiorentina Matias Moreno, classe 2003 in prestito al Levante in Spagna, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara del club valenciano contro il Real Madrid, tornando anche sulla scelta fatta in estate.

‘Felice di essere al Levante e di come stanno andando le cose’

“Il trasferimento dalla Fiorentina è stato l’ideale. Penso che si veda quanto mi danno la loro fiducia, qui mi sento a mio agio, ed è stata finora un'ottima stagione, voglio continuare a migliorare ancora. Sono contento di come stanno andando le cose individualmente, e collettivamente possiamo fare molto meglio, daremo il massimo quest'anno. Dove mi viene dimostrato affetto, rispondo molto bene a quegli stimoli. La squadra è una grande famiglia che adoro. Mi sto godendo il presente al Levante”.

‘Daremo il massimo col Real Madrid’

“Il Real Madrid? Sono una delle migliori squadre al mondo. Stanno attraversando un periodo strano, atipico, ma conosciamo la qualità dei loro giocatori e la squadra che sono. Sarà molto difficile, ma non smetteremo mai di provarci”.