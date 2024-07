Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato direttamente dal ritiro inglese ai canali ufficiali della società viola:

“Sono contento di poter iniziare di nuovo perché ci vorrà del tempo per ricominciare bene. Sono felice di aver riniziato adesso e di essere già tornato in campo”.

Europeo?

“Il calcio oggi è così, si giocano tante partite ma sono anche contento di essere qui in ritiro. La scorsa stagione non era finita come volevamo, con la finale persa, ma ora dobbiamo ripartire a mille”.

Il nuovo allenatore?

“Palladino mi ha chiamato subito, a sole quattro ore dalla mia prima partita dell'Europeo. Stiamo lavorando bene, in silenzio, per arrivare alla prossima stagione pronti. Qua in Inghilterra i campi sono bellissimi anche se la struttura del Viola Park è superiore. siamo venuti qua però per le temperature più basse che ci aiutano ad allenarci ho già parlato con i nuovi arrivati, sono ambiziosi, hanno fame e credo che ci potranno aiutare a migliorare”.