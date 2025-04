La Nazione: la coppa Mandragora

Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Gol, prestazioni ed equilibrio Rolly is on fire”. A pagina 4 in taglio alto: “Mandragora is on fire. Gol pesanti e decisivi. La scalata di Rolando: ‘Sta bene a Firenze’”, di spalla: “Kean a un gol da Gila. E Rocco non lo molla”. A pagina 5: “Il cammino per Breslavia. Storia, orgoglio, identità. Il Betis avversario ostico: ‘E lo stadio è un inferno’”, di spalla: “Canottiera e catena. Riera attacca Palla. Un dissing da rapper”.