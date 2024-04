Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio delle ultime di casa viola. Queste le sue parole: “L'addio di Burdisso? Nel calcio non mancano i direttori sportivi, nemmeno gli allenatori, nemmeno i calciatori. L'importante è avere una struttura: una rete scouting, che copra tutti i campionati. Kouamé? Perderlo per perderlo io ci penserei bene. Ha sempre risposto in modo positivo quando è stato chiamato in causa”.

Mi ha fatto piacere rivedere Castrovilli in campo. Come qualità è un ragazzo che ne ha, poi gli infortuni lo hanno frenato, ma è un giocatore che fa benino tanti ruoli. Se la Fiorentina non ha gli strumenti per tenerlo è giusto darlo via".