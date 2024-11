In campo in questo momento Indonesia e Giappone, nazionali asiatiche che si giocano la qualificazione ai prossimi mondiali. E scorrendo la formazione titolare indonesiana, c'è un nome che a Firenze suona familiare. E come è possibile, se la Fiorentina non ha mai avuto un giocatore indonesiano in tutta la sua storia?

Tranquilli, non vi siete persi niente. Il giocatore in questione è Kevin Diks, difensore classe ‘96 attualmente in forza al Copenhagen. Il giocatore ha il doppio passaporto olandese e indonesiano e, dopo una lunga trafila burocratica ed avere giocato nelle nazionali giovanili dei Paesi Bassi, è riuscito oggi a esordire con l’Indonesia, paese per cui da oggi difenderà i colori. Alla Fiorentina solo due presenze, nella stagione 2016/17, per poi passare all'Empoli.