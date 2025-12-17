FOTO - Nostalgia canaglia: Bonaventura va a trovare Italiano. Ritrovo tra ex viola: "Numero 1"

Questo, caro Jack, è un colpo basso. Bonaventura ha lasciato la Fiorentina nel 2024, esattamente come l'ex tecnico viola Vincenzo Italiano. Il centrocampista ha avuto la sua esperienza all'Al-Shabab, in Arabia Saudita, per poi rimanere attualmente svincolato.

Nostalgia canaglia

Pochi istanti fa, proprio Bonaventura ha pubblicato una foto su Instagram che certamente evoca qualche emozione ai tifosi viola. Jack è andato a trovare Italiano e il suo staff (compreso l'ex portiere viola Antonio Rosati) in quel di Bologna, facendogli anche i complimenti: “Numero 1”, così scrive.

Bonaventura e Italiano insieme

Ecco la foto pubblicata: