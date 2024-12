Sul Corriere dello Sport-Stadio il tema è il derby di Bologna, in prima pagina: “Lui ci conosce bene” e in sommario: “Superderby a casa Italiano, Gudmundsson all'assalto”. A pagina 2 in taglio alto: “Stavolta il derby è in panchina”. A pagina 3: “C'è subito Gud per la 9^ vittoria della Fiorentina”. A pagina 5: “Edoardo al Viola Park è il re dei sentimenti”.