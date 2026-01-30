Michele Serena: "Alla Fiorentina manca un difensore centrale forte. Brescianini e Fabbian? Se li compri e poi non partono mai titolari..."

L'ex difensore della Fiorentina Michele Serena, in un intervento al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il brutto momento della Fiorentina e cosa può servire dal mercato invernale per risollevare la squadra.

Sul periodo no

“La Fiorentina vista nelle ultime uscite ha mostrato un lungo elenco di lacune, un susseguirsi di cose che non vanno sufficientemente bene: pensavo che dopo la vittoria col Bologna la squadra avrebbe superato questo momento particolare, invece poi la sconfitta col Cagliari, brutta e pesante, li ha rigettati dentro al tunnel e ha rialimentato le paure".

Sulla difesa

"Io sono alla vecchia maniera, se ci sono dei buchi metto un difensore in più, oggi invece si marca uomo a uomo, sono tutti uno contro uno, e lo spazio non lo copre più nessuno. La Fiorentina necessita di un difensore forte, non mi entusiasma il pacchetto dei centrali: è una rosa coperta sui terzini ma nella zona centrale manca uno che guidi questa retrovia. Comuzzo è giovane, ha margini di miglioramento, ma mi auguro che facciano qualcosa per rafforzare la difesa e sfruttare un po' il potenziale offensivo che la Fiorentina ha. Per quanto riguarda gli interpreti, invece, non ho preferenze”.

Sul mercato

“Parisi il destro lo usa solo per camminare, non lo dico per cattiveria, è una cosa naturale di ogni mancino: lo riporterei a sinistra e farei giocare Solomon. A destra ci ha già giocato, ma sempre per emergenza. Sul centrocampo dico: sono stati acquistati Brescianini e Fabbian, ma perché non giocano dall'inizio? Quello di gennaio un tempo si chiamava ‘mercato di riparazione’ perché serviva a migliorare le lacune che si avevano in squadra. Quando si vanno a scegliere giocatori di altre squadre, si sa chi si va ad acquistare: una volta preso va buttato subito dentro”.