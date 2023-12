Gamberini: "L'attacco segna poco ma chi si aspettava la Fiorentina in zona Champions? I meriti sono di Italiano"

Quest’oggi l’ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare lo stato di forma della squadra di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Diciamo che il percorso avuto dalla Fiorentina finora, che ritengo nettamente positivo, è in linea con quello che è potenziale squadra. Adesso si trova a ridosso delle prime quattro posizioni champions e probabilmente ad inizio anno, valutando l’organico di quest’anno, nessuno avrebbe inserito i viola in questa fascia soprattuto per il gap che ha dimostrato di avere dalle big. Esser li a questo punto del campionato è abbastanza incredibile, significa che il lavoro di italiano ha portato i suoi frutti e che probabilmente questo gruppo avrà la possibilità giocarsi un accesso all’Europa fino alla fine”.

Ha poi parlato dello scarso rendimento degli attaccanti: “Personalmente non mi piace parlare una squadra parlando dei singoli. E’ allo stesso tempo chiaro che oggi la fiorentina non ha attaccante da 20 gol, e questo non vuol dire che sia una cosa negativa. Nonostante questo infatti gli attaccanti stanno contribuendo comunque al gioco, e per questo va sottolineato quello che questo gruppo sta facendo: la squadra è comunque ad un punto dalla champions. E’ vero poi che il primo anno che arrivai a Firenze c’era un certo Luca Toni che, fortunatamente per noi, faceva gol ogni 5 minuti ed normale che tutti ne beneficiassero: avere un giocatore di quel peso che ti risolve tante soluzioni rende tutto più facile. Ogni giudizio, anche sul resto della squadra, diventa piu semplice. Oggi però di squadre che hanno un Luca Toni ci sono solo Inter e Napoli. Il lavoro di tutta la rosa viola è nettamente positivo, soprattuto visti i risultati”.

Ha poi concluso: “E’ difficile paragonare il calcio di oggi a quello dei miei tempi. Firenze è una piazza ambiziosa e i tifosi hanno un amore viscerale per la squadra. Con Italiano si può dire che la Fiorentina ha aperto un ciclo e bisogna soltanto complimentarsi con la società viola”.