Lorenzo Casini: "Atalanta-Fiorentina? Ci sono delle regole da rispettare per calendarizzare le partite, il campionato non sarà falsato"

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è stato intercettato all'uscita dopo l’incontro con il ministro Andrea Abodi e ha respinto le accuse di chi ha indicato la regolarità del campionato falsata dato che Atalanta-Fiorentina con ogni probabilità sarà recuperata a giugno, vista la qualificazione in finale di Conference League dei Viola.

“Il campionato non è falsato, ci sono delle regole”

“Non prevedo il futuro, non posso dire niente al momento, dobbiamo aspettare la partita di stasera (Atalanta-Marsiglia, ndr). Il campionato resta sempre regolare, per definizione, dopodiché ci sono delle regole da rispettare per calendarizzare le partite, dunque vedremo solo al termine della partita di questa sera".