Galli: "Sorpreso che la Sovrintendenza abbia accettato questo progetto. Italiano ha preso una squadre depressa e l'ha resa protagonista"

Presente questa mattina all’inaugurazione delle nuove strutture ludiche inclusive all’interno del Giardino Niccolò Galli, accanto allo Stadio Artemio Franchi, l’ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli ha avuto modo di parlare di alcuni temi di casa viola, tra cui anche il restyling dello stadio Franchi. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da Radio Bruno:

“Nel 2018 abbiamo facemmo i primi interventi in questa area e col passare degli anni abbiamo sempre voluto trovare un modo per ampliarla negli anni abbiamo deciso di ampliarla sempre. Ovviamente i ringraziamenti vanno sempre al Comune che ha permesso di realizzare questa opera, e che ha fatto si che il giardino non verrà toccato nonostante tutti gli interventi che verranno fatti nel quartiere. Non avevo fatto caso che la data di oggi coincideva alla vigilia di Fiorentina-Bologna e sono felice che ci sia questa partita domani: Niccolò era un tifoso viola ma quando se n'è andato vestiva la maglia rossoblù".

Ha poi affrontato il tema del restyling dello Stadio Franchi “Mi sembra che quello che è stato preventivato ad oggi con l’ultimo progetto è impensabile, e sono molto sorpreso che sia stato appoggiato dalla Sovrintendenza. Se si deve fare un intervento su un impianto come il Franchi, da oltre 150 milioni, e metà degli spettatori devono rimanere scoperti mi domando se l’amministrazione comunale abbia fatto un ragionamento del genere con il Maggio Musicale. Credo che si tratti ugualmente di uno spettacolo, mi pare fuori luogo iniziare un progetto come questo. Per me i soldi vanno usati per recuperare e mettere in sicurezza lo stadio, ad esempio la situazione dei bagni, e farlo restare un bene culturale ad alta attrazione turistica”.

Due parole anche per l’iniziativa dei tifosi del Bologna: “Ho visto le immagini sui social, credo sia stato un messaggio di vicinanza straordinario. Ma non dobbiamo pensare solo a questo, nel momento del bisogno tutta Italia è stata vicina. Mi ha fatto piacere vederlo fare dai tifosi rossoblu perchè nonostante la grande rivalità che c’è tra le due tifoserie, gesti come questo sono importanti”.

Ha poi concluso: “taliano ha fatto un grande lavoro: ha preso una squadra depressa e l'ha resa protagonista. Adesso deve trovare degli equilibri ma credo che il suo lavoro sia sotto gli occhi di tutti. Lo stesso si sta vedendo a Bologna con Thiago Motta. Un plauso va anche a due società che non hanno la nostra mentalità e che hanno investito sulle strutture. Per ora è presto fare bilanci. solo l'Inter sembra avere più forza delle altre. I portieri? Terracciano fa sempe la sua prestazione. Per me è un'eccellente alternativa ma ha fatto vedere di avere delle doti. Christensen non lo conosco, gli va dato del tempo. Savorani è bravo e saprà plasmarlo".