L'attenzione di Burdisso è sempre rivolta all'Argentina: occhi puntati su un esterno del Lanus

Nonostante la squadra di Vincenzo Italiano sia a lavoro per non perdere il treno dalla zona europea, a partire dalla delicata partita di domani contro il Bologna, la dirigenza gigliata continua a monitorare alcune importanti opportunità di mercato. E dopo l’affare Beltran, con la Fiorentina che riuscì a strappare l’attaccante argentino alla Roma dopo una lunga trattativa, i viola avrebbero messo nel mirino un altro astro nascente del calcio argentino.

Secondo quanto riportato quest’oggi da okfichajes.com la Fiorentina di Rocco Commisso è una delle squadre interessate al laterale del Lanus Pedro De La Vega, finito da qualche mese nei radar di molti club europei. I rapporti che ormai intercorrono tra la Fiorentina ed i club argentino, soprattuto per merito della presenza in organigramma di Nicolas Burdisso, ed il prezzo non elevato del cartellino potrebbero far nascere l’operazione

Secondo quanto riportato dal portate argentino l’esterno classe 2001, che in campionato ha totalizzato 6 gol e 3 assist in 25 partite, ha una valutazione che si aggira attorno ai 6 milioni di euro.