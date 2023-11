"Il Bologna è il peggiore avversario per la Fiorentina: domani gara spartiacque, a Italiano servono nuove soluzione"

Quest’oggi il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha parlato delle insidie a cui la Fiorentina andrà incontro affrontando il Bologna di Thiago Motta. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono convinto che la trasferta in Serbia una partita in cui i calcoli in vista dell’importante partita di domani contro il Bologna hanno fatto la loro parte, sia dal punto di vista della formazione che da quello mentale di chi è sceso in campo. Domani sarà una partita argine tra l’ennesima ricaduta di sfiducia, che ormai avvolge la squadra viola da qualche settimana, e credo che il Bologna sia una delle squadre più difficile da affrontare: i risultati in campionato dei Felsinei certificano che sono una squadra in salute. Motta è bravo ed ha diverso soluzioni tattiche: il suo 4-2-3-1 è un modulo permette ai rossoblu di segnare e di subire pochi gol. La Fiorentina torna da Lescovak con una partita che ha dato poche indicazioni, a parte il gol di Nzola, soprattutto sulla squadra che vedremo in campo domani”.

Ha aggiunto: “Non si possono rintracciare aspetti rilevanti dalla sfida di giovedi. Per questo sono veramente curioso di come la Fiorentina si presenterà a questa partita, e quale sarà l’impatto iniziale. Domani sarà una gara spartiacque, ci sarà sicuramente un indicazione su tanti aspetti, soprattutto dal punto di vista mentale: dobbiamo comunque ricordarci che questa squadra viene da 3 sconfitte consecutive, trovandosi impelagata al centro classifica dopo un ottimo inizio di campionato. Arrivare in queste condizioni contro una squadra che ha fatto il pilottò che ha fatto il Bologna, ci farà capire di che pasta è fatta questa Fiorentina”.

Ha poi concluso: “Dopo il Napoli mi sarei aspettato un’evoluzione diversa di questa squadra, questo esser tornati con le spalle al muro e ora la squadra ci dimostrerà se è capace di fare come la scorsa stagione, quando partite di questo genere le vinceva anche sotto pressione. Anche con il Cukaricki, come con la Juve, la squadra ha dimostrato di soffrire molto quando le difese si chiudono, e al Bologna sono esperti in questo. Italiano ha parlato di mancanza di qualità negli ultimi metri ma dovrà trovare nuove soluzione, in caso contrario sarà difficile migliorare la scorsa stagione”.