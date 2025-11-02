Commisso avvertito all'alba, poi i saluti affettuosi della squadra: le ultime ore di Pradè. E ora Goretti ds ma ad interim

Non un gesto totalmente inaspettato, perché adombrato già dopo la prima sconfitta di San Siro, ma comunque un boato che ha sconvolto ulteriormente la già precaria quotidianità della Fiorentina: le dimissioni di Daniele Pradè hanno scosso la mattinata di ieri. Da Firenze all'America, dove il presidente Commisso è stato messo al corrente all'alba, riporta il Corriere dello Sport.

Un gesto volto a responsabilizzare il gruppo squadra e togliere un po' di pressione e responsabilità: una volta messi tutti al corrente, l'ufficio di Pradè è stato visitato da Ranieri e compagno per un affettuoso saluto.

E ora?

E ora gerarchia vuole che ad essere promosso sia il direttore tecnico Roberto Goretti, che mai ha fatto il ds in Serie A e anche per questo dovrebbe trattarsi di una mossa ad interim, per tamponare. Tra meno di due mesi c'è il mercato di gennaio e la Fiorentina ha bisogno di integrare una nuova figura di peso.