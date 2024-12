Bove un nuovo simbolo di Firenze. Quei momenti di sport pulito in mezzo a un dramma sfiorato

Si riferma tutto ancora una volta. La paura, il nodo in gola, secondi che non passano mai al Franchi. Inutile ricordare i precedenti e una maledizione che sembra aver preso di mira da tempo i colori viola e la Fiorentina.

Solo un brutto ricordo

Questa volta, però, per fortuna ci sono le notizie che confortano. Bove lotta, e presto questo tardo pomeriggio terribile rimarrà soltanto un brutto ricordo. Ci teniamo le immagini e le sensazioni di chi era lì allo stadio e improvvisamente ha sentito calare il silenzio. Le facce distrutte dei calciatori, dei soccorritori, dei familiari. Tutto già visto, con una partita che non aveva più senso, nonostante fosse stata attesa come non accadeva da tempo.

Momenti di sport pulito

Si rigiocherà, vedremo quando, ma non importa in questo momento. Edoardo diventerà un nuovo simbolo di Firenze, uno dalla faccia pulita che nel momento più brutto ha sentito un intero stadio stringersi attorno a lui. Bella la prontezza dei suoi compagni, quel cerchio intorno da parte dei viola e dei nerazzurri, la corsa di Inzaghi, la scelta di tutti fin da subito di non riprendere più la gara. Momenti di sport, a fianco di un dramma sfiorato, che hanno fatto bene.

Tanti aspetti su cui discutere

Adesso si discuterà su tanti aspetti, anche sul fatto che probabilmente si gioca troppo. Non sappiamo se è questa la causa, ed eventualmente questo aspetto riguarderà non soltanto il calcio ma lo sport in generale. Che da quando è diventato uno sport milionario, un business più che un divertimento, ha chiaramente toccato interessi diversi. Abbracciamo Bove e con lui una Fiorentina che, ci auguriamo, ripartirà ancora più compatta grazie ad un lieto fine bellissimo. Forza Edoardo.