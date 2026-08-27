Dodô, l'affare Nottingham Forest non è saltato. Proseguono i contatti, l'intesa con la Fiorentina...

Il terzino destro della Fiorentina Dodô sembrava molto vicino al Nottingham Forest, ma la prima offerta del club inglese è stata giudicata davvero troppo bassa. Eppure non sono svanite le possibilità di arrivare a un accordo.

Dodô, l'affare Nottingham Forest è ancora in piedi

Dopo la prima proposta da 7 milioni di euro respinta dalla Fiorentina, la cifra indicata per arrivare alla chiusura sarebbe ora nell’ordine dei 10 milioni di euro (circa 8,5 milioni di sterline).

I termini per l'intesa economica…

La situazione, quindi, non risulta affatto saltata: i contatti proseguono e il Forest deve aumentare l'offerta. Dodô sarebbe già d'accordo sui termini personali e pronto a trasferirsi in Inghilterra non appena i due club raggiungeranno l'intesa economica