Caro Gud, te ne lasci qualcuno anche per la Fiorentina? Una battaglia che non si può proprio dare per persa

Ci sono quei giocatori che appena respirano l'aria di casa e di Nazionale improvvisamente si risvegliano e cambiano volto rispetto alle abitudini col club: è il caso evidentemente di Albert Gudmundsson, protagonista ieri sera nel pazzo 3-5 tra Islanda e Ucraina. Il numero 10 della Fiorentina aveva riportato i suoi sul 3-3 segnando una doppietta, poi vanificata dalle ultime due reti ucraine.

Sono tre i gol segnati da Gudmundsson con l'Islanda in stagione, aggiungendo anche quello contro l'Azerbaijan a settembre mentre a Firenze il tassametro è ancora fermo alla marcatura con il Polyssia ad agosto. Un impatto a dir poco trasparente per un calciatore pagato caro e che non può certo essere deposto con troppa facilità. Una battaglia che Pioli e la Fiorentina devono combattere ancora, con la complicità del numero dieci.