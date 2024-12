Martinelli: "Bella serata, abbiamo vinto senza prendere gol. De Gea un maestro per me, cerco di prendere da lui quello che non vedete"

Il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, che ha debuttato stasera in Conference League nel 7-0 al Lask, è intervenuto a Sky Sport dopo la gara.

L'esordio e il rapporto con De Gea

Martinelli ha commentato: "La serata è positiva, abbiamo vinto senza prendere gol, bella serata. Se ero in ansia per l'esordio in Europa? In pullman, in campo poi ero nella mia bolla, anche grazie alla squadra. Ieri De Gea mi ha chiesto quali guanti usavo, oggi mi ha detto che sono forte e che dovevo stare tranquillo. David per me è come un maestro, quando ho saputo che arrivava ho iniziato a chiamare tutti i miei amici. Da lui cerco sempre di prendere qualcosa da lui, è un bravissimo ragazzo. In campo è fortissimo, ma soprattutto cerco di prendere qualcosa extra-campo, quello che non vedete".

Gli altri due modelli di Martinelli

E ha aggiunto: “Cerco di prendere qualcosa da tutti gli allenatori. Buffon e Donnarumma li guardo sempre. Savorani mi parlava molto di loro due l'anno scorso, mentre all'estero guardavo proprio David e Courtois”.